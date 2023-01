Brasile: protocollata la prima richiesta di impeachment contro Lula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato federale del Brasile Ubiratan Sanderson del Partito liberale ha protocollato oggi la prima richiesta di impeachment contro il presidente Luiz Inacio Lula da Silva. Per il parlamentare Lula avrebbe commesso un reato di responsabilità dichiarando che l'impeachment dell'ex presidente Dilma Rousseff è stato un "colpo di stato". Durante un evento tenuto lunedì 23 gennaio a Buenos Aires, in Argentina, Lula ha dichiarato in un discorso che "un momento propizio per il Brasile, garantito dai governi del Pt alla guida del Paese dal 2003 al 2016, era stato interrotto con un colpo di stato che ha rovesciato con l'impeachment la compagna Dilma Rousseff, prima donna eletta presidente del Brasile". (segue) (Brb)