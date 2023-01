Brasile: protocollata la prima richiesta di impeachment contro Lula (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sanderson ha affermato che il discorso di Lula "è un discorso assolutamente falso, falso nella sua interezza e non può essere accettato dal parlamento". Ha chiesto per questo di "rispondere con fermezza alla falsa accusa mossa contro i poteri della Repubblica e che, con urgenza, siano presi i provvedimenti immediati previsti dalla legislazione brasiliana". Sanderson ha poi dichiarato che l'impeachment del mandato di Dilma ha rispettato "tutti i requisiti legali e costituzionali". Ha anche affermato che "un colpo di stato, in senso politico, è quello in cui i rappresentanti eletti vengono rimossi dall'incarico al di fuori delle regole stabilite dalla Costituzione federale, cosa che non è successa con Dilma", ha concluso. (Brb)