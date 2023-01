Brasile: Corte suprema multa Telegram per mancato blocco profilo deputato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giudice della Corte suprema del Brasile, Alexandre de Moraes, ha imposto una multa da 1,2 milioni di real (215 mila euro) alla piattaforma di messaggistica Telegram per il mancato rispetto di una decisione del tribunale che determinava il blocco del profilo del deputato federale eletto Nikolas Ferreira del Partito liberale (Pl). Il pagamento deve essere effettuato entro cinque giorni. Nell'ordinanza, il magistrato ha definito la sospensione del profilo di Ferreira necessaria per interrompere la "continuità della diffusione delle manifestazioni criminali" e ha accusato il social network di utilizzare "sotterfugi" per consentire alle pubblicazioni del deputato di continuare "ad avere i loro effetti illeciti all'interno del territorio nazionale". "Il doloso inadempimento da parte della società – afferma de Moraes - indica, oggettivamente, il consenso alla continuità della commissione dei reati oggetto di indagine, e il rifiuto di ottemperare all'ordine del giudice, una vera collaborazione indiretta per la continuità dell'attività criminosa, attraverso un meccanismo fraudolento", ha scritto Moraes. Dal canto suo Telegram ha criticato la misura del giudice e ha suggerito di sostituire della sospensione del profilo con misure "meno gravi", in nome della libertà di espressione garantita al deputato". (Brb)