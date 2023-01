Imprese: Lvmh, nel 2022 utile netto di 14 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lvmh, gruppo francese attivo nella moda e nel lusso, ha registrato nel 2022 un utile netto di 14 miliardi di euro, il 17 per cento in più rispetto al 2021, e ricavi per 79 miliardi di euro. È quanto si legge in un comunicato. "Affrontiamo l'anno 2023 con fiducia ma, tenuto contro delle incertezze attuali, resteremo vigili e contiamo (...) di rafforzare ancora il nostro vantaggio sul mercato mondiale del lusso", ha detto nel comunicato Bernard Arnault, presidente di Lvmh.(Frp)