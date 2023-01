Usa: Biden attacca repubblicani su tetto del debito, sono il partito del caos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I repubblicani sono “sempre più determinati a diventare il partito del caos e delle catastrofi”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, durante un discorso a Springfield, in Virginia. Parlando della strategia economica portata avanti dalla sua amministrazione negli ultimi due anni, Biden ha valutato positivamente i risultati raggiunti sull’inflazione e sull’occupazione, affermando che il Paese è sulla strada giusta nonostante lo stallo relativo al tetto del debito federale. Il limite da 31.400 miliardi di dollari è stato raggiunto la settimana scorsa, e ciò ha spinto il Tesoro ad inviare una lettera al Congresso chiedendo la sospensione o l’innalzamento del tetto, annunciando al contempo misure straordinarie per consentire al governo federale di portare avanti la propria attività. Nel suo intervento, Biden ha ribadito che la Casa Bianca non parteciperà ad alcun negoziato sul tetto del debito. “Non permetterò a nessuno di sfruttare la capacità creditizia degli Stati Uniti come uno strumento per fare politica”, ha detto, aggiungendo di essere pronto a lavorare con i repubblicani al Congresso per “trovare vere soluzioni che facciano il bene dei cittadini”. (Was)