Brasile: WhatsApp lancia la funzione "communities", gruppi con 5000 partecipanti

- La piattaforma di messaggistica istantanea WhatsApp ha lanciato in Brasile a partire da oggi la funzione "Communities". La nuova opzione consente di creare gruppi più grandi e collegati fra loro, e inviare messaggi fino a un massimo di 5mila persone. La funzione doveva essere disponibile nel 2022, ma il lancio è stato ritardato a causa delle elezioni in corso nel Paese. All'epoca, la Procura federale aveva raccomandato all'azienda di non offrire il nuovo strumento durante il periodo elettorale per evitare la diffusione di fake news. (segue) (Brb)