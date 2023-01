Brasile: emergenza Yanomami, Corte suprema identifica omissioni governo Bolsonaro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Considerata la gravità del caso la Polizia federale del Brasile (Pf) ha già aperto un'indagine per verificare i possibili crimini di genocidio, omissione di soccorso e crimini ambientali commessi contro gli indigeni Yanomami. Per il ministro della Giustizia, Flavio Dino, che ha partecipato alla visita con il presidente Lula "ci sono indicazioni molto forti della possibilità di un tentativo di genocidio. Inoltre, abbiamo prove di crimini ambientali e omissione di soccorso, in quanto quelle persone sono abbandonate. Le risorse pubbliche federali destinate alla salute indigena, non sono state correttamente utilizzate", affermava. "Il fatto che si siano registrate morti dovute a malnutrizione o malattie curabili, che le popolazioni locali abbiano avuto scarso o nessun accesso ai servizi sanitari e che le ripetute richieste di aiuto contro la violenza derivante attività illegali di minatori non siano state ascoltate evidenziano una possibile intenzione di arrecare grave danno all'integrità o addirittura causare l'estinzione del suddetto originario gruppo", ha affermato Dino. (segue) (Brb)