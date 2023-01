Medio Oriente: Usa contrari a decisione Autorità palestinese di interrompere coordinamento con Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione statunitense del presidente Joe Biden si oppone alla decisione dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) di interrompere il coordinamento sulle questioni di sicurezza con Israele. Lo ha dichiarato ai giornalisti l’assistente del segretario di Stati Usa per gli affari del Vicino oriente, Barbara Leaf, commentando l’annuncio della presidenza dell’Anp di voler interrompere il coordinamento con lo Stato ebraico a seguito dell’operazione speciale condotta questa mattina dalle Forze difesa israeliane (Idf) nel campo profughi di Jenin, in Cisgiordania, in cui hanno perso la vita nove palestinesi, tra cui una donna anziana. "Non pensiamo che questo sia il passo giusto da fare in questo momento", ha dichiarato la Leaf. "Lungi dal fare un passo indietro sul coordinamento della sicurezza, riteniamo che sia piuttosto importante che le parti mantengano e, semmai, approfondiscano il coordinamento in materia di sicurezza", ha aggiunto. (segue) (Was)