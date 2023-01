Medio Oriente: Usa contrari a decisione Autorità palestinese di interrompere coordinamento con Israele (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità nazionale palestinese (Anp) ha annunciato oggi pomeriggio di aver sospeso il coordinamento della sicurezza con Israele dopo i fatti di Jenin. "Il coordinamento della sicurezza è interrotto a partire da ora", ha affermato la presidenza palestinese in una nota. La mossa rischia di aggravare ulteriormente la tensione tra Israele e l’Anp e giunge a pochi giorni dal viaggio programma del segretario di Stato Usa, Antony Blinken, nella regione, dove incontrerà separatamente il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il palestinese Mahmoud Abbas per discutere la nuova escalation di violenza. Nella dichiarazione la presidenza palestinese afferma che si rivolgerà al Consiglio di sicurezza della Nazioni Unite per chiedere l’intervento dell’Onu, precisando che ripresenterà la propria richiesta di entrare a far parte a pieno titolo delle agenzie onusiane. La dichiarazione afferma inoltre che l’Anp chiederà alla Corte penale internazionale di aggiungere i fatti di oggi a Jenin alle sue indagini aperte contro Israele. (segue) (Was)