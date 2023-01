Medio Oriente: Usa contrari a decisione Autorità palestinese di interrompere coordinamento con Israele (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza, l'inviato delle Nazioni Unite per il Medio Oriente, il norvegese Tor Wennesland, aveva precedentemente avvertito i funzionari palestinesi che sospendere il coordinamento della sicurezza con Israele avrebbe potuto avere gravi conseguenze negative. Secondo quanto riferito dal sito informativo “Axios”, Wennesland avrebbe anche parlato con i funzionari della difesa israeliana, trasmettendo loro il messaggio dei palestinesi, chiedendo a Israele di prendere misure urgenti per calmare la situazione. L’operazione di oggi delle Forze di difesa israeliane ha avuto luogo nel campo profughi di Jenin, una roccaforte dei gruppi armati palestinesi, dove l'esercito israeliano ha intensificato i suoi raid e le sue operazioni nell'ultimo anno. L'esercito israeliano ha affermato di aver effettuato il raid dopo aver ricevuto informazioni su un gruppo di agenti della Jihad islamica sospettati di aver compiuto attacchi armati contro militari israeliani. Negli scontri sono morti nove palestinesi, mentre altri 20 sono rimasti feriti, mentre non vi sono state vittime tra i militari israeliani. La leadership palestinese ha definito l'operazione un "massacro" e ha esortato la comunità internazionale ad agire contro Israele. (segue) (Was)