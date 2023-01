Medio Oriente: Usa contrari a decisione Autorità palestinese di interrompere coordinamento con Israele (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto, sia Hamas e che la Jihad islamica hanno minacciato rappresaglie contro lo Stato ebraico dopo i fatti di Jenin. Un funzionario della Jihad islamica palestinese, Khader Adnan, ha affermato in una dichiarazione all’emittente del Qatar “Al Jazeera”, che il gruppo farà tutto il necessario per difendere il popolo palestinese. Secondo quanto riportato dalla stessa emittente del Paese del Golfo citando fonti palestinesi, la Jihad islamica avrebbe inviato messaggi a Israele attraverso mediatori, affermando di essere pronta per un confronto armato. pronta e preparata per un confronto. Tramite il suo vice segretario Saleh al Arouri, Hamas, che governa la Striscia di Gaza, ha anche affermato che "la risposta della resistenza non tarderà ad arrivare". (segue) (Was)