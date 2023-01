Lazio 2023: Pd e M5s verso la sconfitta, nell'ultimo sondaggio Rocca stacca D'Amato e Bianchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A oggi nel Lazio il centrosinistra e Movimento 5 stelle, divisi, consegnano la regione ad una facile vittoria del centrodestra. E’ questo il risultato che emerge dall'ultimo sondaggio realizzato da Noto Sondaggi e pubblicato da "Porta a Porta", in vista del voto del 12 e 13 febbraio. A quasi 15 giorni dal ritorno alle urne, la distanza che separa Francesco Rocca dai principali sfidanti è marcata. Secondo l'indagine, l'alleanza di centrodestra nel campione dei votanti, gode di un ampio consenso e vede Rocca in testa nelle intenzioni di voto con il 46 per cento, seguito dal candidato del centrosinistra Alessio D’Amato con il 35,5 per cento e dalla candidata del M5s Donatella Bianchi con il 16 per cento delle preferenze. Al di là dei sondaggi, D'Amato, però, avverte "un clima di rimonta e credo che alla fine i cittadini sapranno valutare bene se tornare a un mondo antico della destra, oppure consegnare le chiavi della Regione a chi ha dimostrato sul campo la capacità di fare", ha commentato. (segue) (Rer)