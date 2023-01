Lazio 2023: Pd e M5s verso la sconfitta, nell'ultimo sondaggio Rocca stacca D'Amato e Bianchi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche Donatella Bianchi, candidata del Movimento 5 Stelle con l’appoggio del Polo progressista, è impegnata sul territorio all’ascolto dei cittadini e delle realtà territoriali. Bianchi, questa mattina ho aderito alla campagna "soffri con noi" lanciata dal comitato "Pendolari Ferrovia Roma Nord". "Sono partita alle 7.50 da Montebello e sono scesa a piazzale Flaminio, a Roma. Durante questo tragitto ho parlato con decine di persone che mi hanno raccontato dei disagi quotidiani, di cosa significa per loro essere abbandonati dalle Istituzioni, delle condizioni fatiscenti in cui versano i treni - ha raccontato Bianchi -. È un grido di rabbia e di esasperazione dovuto ad una situazione ormai non più sopportabile. Ogni giorno oltre 70mila persone escono di casa per andare a lavoro, a scuola o all’università e sono costrette ad affrontare un’odissea tra ritardi, guasti, attese e degrado. Siamo pronti a dare una nuova centralità al sistema ferroviario regionale", ha concluso Bianchi. (Rer)