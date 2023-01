Lazio 2023: Rocca, a Viterbo per ridare dignità alla Tuscia e valorizzarne unicità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio, Francesco Rocca, scrive su Facebook: "Sono a Viterbo per lanciare un messaggio importante: ridare dignità alla Tuscia e valorizzarne tutte le unicità. Penso - aggiunge - a infrastrutture vergognose come la Orte-Civitavecchia mai completata o al necessario raddoppio della Roma-Viterbo. Penso a liste di attesa sanitarie indecenti. Penso ai rifiuti che stanno soffocando la popolazione e al disinteresse per l'agricoltura e la nostra filiera agroalimentare. Penso alla cecità rispetto alla doverosa valorizzazione del patrimonio storico-artistico. Penso alla mancanza di rispetto per il Lazio, culla della civiltà europea. Tutto questo è frutto dell'assenza di 10 anni di politica, ma soprattutto di amore per la propria terra", conclude Rocca. (Rer)