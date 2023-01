Usa-Israele: dipartimento di Stato, Blinken discuterà con Netanyahu controversa riforma giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken ha “in programma di discutere i controversi piani del governo intransigente del primo ministro Benjamin Netanyahu per riformare la magistratura israeliana” durante la sua visita a Gerusalemme la prossima settimana. Lo ha dichiarato l'assistente del segretario di Stato Usa per gli affari del Vicino Oriente Barbara Leaf parlando oggi ai giornalisti. "Il segretario di Stato avrà l'opportunità di ascoltare un'ampia fascia di israeliani, sia all'interno che all'esterno del governo", ha affermato la Leaf rilevando alcuni dettagli della visita di Blinken in Egitto, Israele e Cisgiordania che prenderà il via domenica 29 gennaio. "È chiaro che questo problema dei pacchetti di riforma della legislazione giudiziaria è quello che ha scatenato un intenso dibattito all'interno della società israeliana... quindi Blinken è interessato a sentire le opinioni della gente su questo sia all'interno che all'esterno del governo", ha aggiunto.(Was)