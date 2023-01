Usa: segretario alla Difesa andrà in Corea del Sud e nelle Filippine dal 29 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, partirà il 29 gennaio per un viaggio in Corea del Sud e nelle Filippine. Lo ha annunciato il Pentagono in una nota, aggiungendo che il segretario ha in programma incontri con una serie di alti funzionari di governo e con i vertici militari dei due Paesi, con cui discuterà il futuro della cooperazione nel campo della sicurezza e la stabilità regionale. “Il viaggio conferma ancora una volta l’impegno degli Stati Uniti a lavorare con gli alleati e i partner in tutto il mondo per garantire la libertà della regione indopacifica”, ha detto. (Was)