FI: Bernini, con Berlusconi protagonisti in Italia e in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova ha saputo distinguersi nel panorama nazionale ed internazionale per aver interpretato brillantemente i principi della corretta informazione" Anna Maria Bernini

Presidente del Gruppo di Forza Italia in Senato

21 luglio 2021

- Auguri a Forza Italia, auguri al nostro condottiero Silvio Berlusconi. Lo scrive su Twitter il ministro dell’Università, Anna Maria Bernini. “Ventinove e non sentirli. Abbiamo fatto tanto insieme, molto ancora dobbiamo fare sempre da protagonisti, in Italia e in Europa”, aggiunge. (Rin)