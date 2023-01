Regionali: Salvini, se Meloni prende più voti vuol dire che è stata brava

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- "Se Giorgia prende più voti, applausi, vuol dire che è stata brava”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, ospite di “Otto e mezzo” su La7. “Sicuramente stare al governo con Pd e Movimento 5 stelle non è stato facile, ma tutti i dati danno la Lega in crescita da settimane e Fontana e Rocca vinceranno in Lombardia e Lazio", ha aggiunto. (Rin)