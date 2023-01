Francia-Australia: 30 gennaio riuniti a Parigi ministri degli Esteri e della Difesa in formato "2+2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri della Difesa e degli Esteri di Francia e Australia si riuniranno a Parigi il 30 gennaio prossimo per discutere della cooperazione tra i due Paesi nel formato "2+2". Lo ha annunciato il ministero degli Esteri francese in una nota. Le titolari della diplomazia di Parigi e Canberra, rispettivamente Caterine Colonna e Penny Wong, si ritroveranno con i ministri della Difesa, il francese Sebastien Lecornu e l'australiano Richard Marles. I due Paesi hanno vissuto momenti di tensione nel settembre del 2021, quando l'allora governo conservatore dell'Australia ha rotto un accordo da 56 miliardi di euro che prevedeva l'acquisto di sottomarini francesi per unirsi con Regno Unito e Stati Uniti nell'alleanza Aukus. Già il primo luglio scorso il primo ministro australiano Anthony Albanese ha effettuato una visita a Parigi riaprendo il dialogo bilaterale tra i due Paesi. (Frp)