Difesa: Usa hanno concluso con successo una operazione antiterrorismo in Somalia

- Gli Stati Uniti hanno condotto con successo una operazione antiterrorismo in Somalia. Lo ha annunciato in una breve nota il comando militare degli Stati Uniti per l’Africa (Africom), aggiungendo che ulteriori dettagli saranno forniti nelle prossime ore. “Alla luce della località remota in cui ha avuto luogo l’operazione, riteniamo che nessun civile sia rimasto ucciso o ferito: la tutela della popolazione civile rimane un punto cruciale nelle operazioni statunitensi in Africa”, si legge nella nota. (Was)