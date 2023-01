Migranti: presidente Commissione europea invia lettera a Stati membri con proposte per la gestione comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La migrazione è una sfida europea, alla quale dobbiamo dare una risposta europea. È quanto si legge in una lettera inviata agli Stati membri Ue dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in vista del Consiglio europeo straordinario del 9 e 10 febbraio. Nel corso dell'anno, "l'Ue ha registrato un forte aumento degli arrivi irregolari attraverso le rotta mediterranea e dei Balcani occidentali. Le cifre più alte dal 2016", afferma von der Leyen, sottolineando che la gestione delle migrazioni è in cima alla lista delle questioni per le quali i cittadini si aspettano una risposta forte da parte dell'Unione europea. "Solo un rinnovamento importante del nostro quadro giuridico può offrire una base forte e sostenibile per l'azione dell'Ue, e solo un'azione comune può affrontare queste sfide con soluzioni europee", si legge nel testo. Il rischio che la risposta europea sia insufficiente, spiega von der Leyen, "permarrà finché non avremo il nuovo Patto sulla migrazione e l'Asilo". (segue) (Beb)