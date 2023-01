Migranti: presidente Commissione europea invia lettera a Stati membri con proposte per la gestione comune (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In allegato alla lettera, la presidente della Commissione indica quattro aree in cui agire, per "fare la differenza nell'immediato", mentre le trattative per l'accordo sul Patto sulla migrazione e l'asilo continuano, con l'obiettivo di chiuderlo entro la fine della legislatura attuale. La prima area riguarda il rafforzamento delle frontiere esterne, con il dispiegamento coordinato delle risorse dell'Ue nei punti strategici, tenendo conto delle differenze tra frontiere terrestri e marittime e sostenendo una migliore intelligence e un allarme tempestivo. "A tal fine è fondamentale lavorare in modo più mirato con i partner del Mediterraneo e dei Balcani occidentali, per consentire di affrontare i problemi più vicino alla loro origine", si legge nella lettera. (segue) (Beb)