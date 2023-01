Migranti: presidente Commissione europea invia lettera a Stati membri con proposte per la gestione comune (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seconda area di azione riguarda il miglioramento delle procedure alla frontiera e nei rimpatri. "I ritardi e le lacune hanno un costo reale per l'efficacia di tali politiche. Possiamo già studiare modi per accelerare le procedure di frontiera, applicando in modo più sistematico i concetti di Paese terzo sicuro e utilizzando la cooperazione dell'Ue, per aiutare gli sforzi nazionali nel promuovere il rimpatrio, anche riconoscendo le decisioni di rimpatrio degli altri Stati", afferma von der Leyen. A questo punto, viene collegata la necessità di affrontare il problema dei movimenti secondari e di garantire un'effettiva solidarietà fra Paesi Ue. Tramite l'attuazione della tabella di marcia di Dublino, continua la presidente della Commissione Ue, "si contribuirà a ridurre gli incentivi ai movimenti secondari, consentendo agli Stati membri di lavorare meglio insieme". (segue) (Beb)