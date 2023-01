Scuola: Carfagna, proposta Valditara miope, Sud paga servizi peggiori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella del ministro Valditara sugli stipendi dei docenti "è una proposta miope, di chi guarda solo una faccia della medaglia. Perché è vero che la vita al Nord costa di più, ma è vero pure che al Sud i cittadini, e dunque anche gli insegnati, pagano i costi indiretti dovuti a servizi peggiori". Lo ha dichiarato Mara Carfagna, presidente di Azione. "E’ l’altra faccia della medaglia e non tenerne conto è un errore, tanto più grave per un governo che si richiama spesso al concetto di Nazione", ha proseguito. "Che ci sia un problema di salari bassi è fuori discussione, ma non lo si risolve certo accentuando i divari Nord-Sud”, ha concluso. (Rin)