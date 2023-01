Usa: documenti classificati, Archivi nazionali chiedono ulteriori verifiche alle ultime sei amministrazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Archivi nazionali hanno chiesto agli ex presidenti e vicepresidenti delle ultime sei amministrazioni di controllare nuovamente i propri fascicoli personali alla ricerca di materiali classificati, dopo i ritrovamenti di documenti secretati avvenuti negli ultimi mesi nelle residenze private del presidente Joe Biden, dell’ex presidente Donald Trump e dell’ex vicepresidente Mike Pence. Gli Archivi hanno inviato una lettera ai rappresentanti degli ex presidenti e vicepresidenti delle ultime sei amministrazioni, a partire da quella di Ronald Reagan, chiedendo di verificare nuovamente la eventuale presenza di materiali classificati che siano inavvertitamente sfuggiti alle autorità competenti. A ricevere la comunicazione sono stati i rappresentanti di Donald Trump, Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton, George H.W. Bush, e Ronald Reagan, oltre agli ex vicepresidenti Mike Pence, Joe Biden, Dick Cheney, Al Gore e Dan Quayle. (Was)