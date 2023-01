Medio Oriente: Usa contrari a decisione Autorità palestinese di interrompere coordinamento con Israele (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità palestinese ha sospeso il coordinamento della sicurezza con Israele nel maggio 2020 in seguito alla formazione di un governo guidato da Benjamin Netanyahu che aveva inserito nel suo programma un piano per annettere parte della Cisgiordania. Il coordinamento della sicurezza è stato ripristinato diversi mesi dopo, dopo che i piani di annessione sono stati abbandonati dal governo israeliano a seguito degli Accordi di Abramo firmati nel settembre 2020 a Washington da Israele, Emirati Arabi Uniti e Bahrein. (Was)