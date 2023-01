Lazio 2023: Pd e M5s verso la sconfitta, nell'ultimo sondaggio Rocca stacca D'Amato e Bianchi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto, partita tardi e in sordina, la campagna elettorale procede spedita verso la volata finale. Tra interviste e confronti pubblici, i tre principali candidati non perdono occasione per lanciarsi stoccate con botte e risposte a distanza. Il confronto riguarda sempre i temi di maggiore interesse pubblico: ciclo dei rifiuti, trasporti, grandi infrastrutture, sanità, lavoro e transizione ecologica. Questioni spinose che hanno quasi sempre visto i tre competitor in contrapposizione. D’Amato, primo a scendere in campo, al momento è l’unico ad aver presentato ufficialmente il programma elettorale. Ancora non annunciano una data per illustrarlo, invece, gli sfidanti. In tutto, per la carica di governatore del Lazio, ci sono sei concorrenti. Ma i tre favoriti sembrano concentrati soprattutto nell’assicurarsi il voto dei gruppi che li sostengono. E così anche oggi al centro della campagna elettorale ci sono stati gli incontri con le realtà territoriali e il mondo dell’associazionismo. (segue) (Rer)