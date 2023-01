Lazio 2023: Pd e M5s verso la sconfitta, nell'ultimo sondaggio Rocca stacca D'Amato e Bianchi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo affondo della giornata è arrivato dal candidato del centrodestra Francesco Rocca che ha punzecchiato D'Amato accusandolo di ispirarsi per i suoi futuri assessorati, in caso di vittoria, ai ministeri del governo Meloni, in particolare gli assessorati al Mare e al Made in Lazio. D'Amato ha annunciato due assessorati "scopiazzando" il governo Meloni, "probabilmente in crisi di identità dopo aver visto il successo che ha avuto Meloni nell'annunciare il ministero del Mare e del made in Italy - ha detto Rocca -. Noi abbiamo un tema che è assolutamente trasversale: si tratta di ripensare alle infrastrutture e ai lavori pubblici che favoriscano una economia del mare, per favorire il commercio e il turismo - ha aggiunto Rocca -. Mentre quello che serve è un assessorato alla cultura, che manca in questa regione, per valorizzare il nostro patrimonio", ha concluso Rocca. Non è tardata ad arrivare la risposta di D'Amato: io copio la Meloni? "Noi abbiamo un programma, pubblicato online su alessiodamato.eu, già da molto tempo, quello che non vedo è il programma degli altri candidati e questo mi sembra offensivo nei confronti degli elettori che hanno il diritto di decidere anche in base a ciò che viene detto nei programmi. Quindi la risposta (a Rocca, ndr) è evidente dal mio punto di vista". (segue) (Rer)