Cile: Corte ammette ricorsi contro indulti a manifestanti del 2019

- La Corte costituzionale del Cile ha ritenuto ammissibili i ricorsi presentati dalle opposizioni contro i provvedimenti di indulto firmati dal presidente, Gabriel Boric, per i protagonisti delle protesti di fine 2019. Con questo ricorso, riassume la testata "T13", il partito conservatore Chile Vamos mette pressione su una decisione del governo progressista, oggetto di un acceso dibattito nel Paese, e causa di un calo del gradimento dello stesso Boric. Il presidente aveva firmato il decreto di indulto il 30 dicembre, in omaggio a una promessa fatta nel corso della campagna elettorale, con la speranza di "ricucire" le ferite legate alle dure proteste di fine 2019. Si tratta di quei movimenti, non unici nella regione, sorti per contestare le ampie divergenze economiche e sociali nel Paese. Proteste che il governo dell'ex presidente, Sebastian Pinera, aveva in un primo momento deciso di affrontare con l'impiego della forza pubblica, ma in modalità che venivano condannate dagli organismi interni e internazionali a difesa dei diritti umani, accelerando le possibilità elettorali dell'allora candidato della sinistra, Boric. Il gesto del presidente avrebbe però acceso un intenso dibattito nel Paese e innescato alcune frizioni politiche e istituzionali. (segue) (Abu)