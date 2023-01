Turchia-Iraq: Erdogan riceve presidente regione autonoma Kurdistan Barzani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella nota, il governo regionale del Kurdistan ha affermato che le due parti hanno sottolineato “il desiderio di promuovere le relazioni tra la regione del Kurdistan e la Turchia in tutti i campi, in particolare nei settori commerciale ed economico e sfruttare queste opportunità per espandere la cooperazione congiunta” tra il governo di Erbil e quello federale di Baghdad. Erdogan e Barzani hanno discusso anche “dell'importanza di rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra l'Iraq e la regione del Kurdistan con la Turchia per mantenere la sicurezza delle frontiere e gli ultimi sviluppi nella lotta al terrorismo e alla minaccia dello Stato islamico in Iraq e Siria, la situazione nella regione in generale e una serie di fascicoli di interesse comune”, si legge nella nota. (Res)