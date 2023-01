© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- LAZIO 2023- Il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lazio, Alessio D'Amato, parteciperà a un'iniziativa con i candidati del Terzo polo Azione - Italia viva. Hotel Europa, via Emanuele Filiberto 14, Latina (ore 19)- Il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio, Francesco Rocca, parteciperà all’evento della federazione provinciale di Roma di Fratelli d’Italia. Via nazionale tiburtina 330, Bagni di Tivoli (ore 18)- Il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio, Francesco Rocca, parteciperà all’evento di Forza Italia. Hotel Duca D’Este. Via Nazionale Tiburtina 330, Tivoli (ore 19)- La segretaria nazionale del partito politico Rivoluzione ecologista animalista, Gabriella Caramanica, organizza una conferenza stampa, per illustrare le ragioni della mancata corsa alle elezioni regionali del Lazio. Uffici di via Gianluigi Bonelli 40, Roma (ore 11)- Il candidato di Demos al Consiglio regionale del Lazio e già vicesindaco di Roma, Luca Bergamo, parteciperà a un talk sulle nuove generazioni e sul modo in cui le istituzioni possono intervenire investendo sulla formazione e dando spazio a nuovi modelli culturali. Redazione di Scomodo, via Carlo Emanuele I, 26, Roma (ore 18:30) (segue)(Rer)