Francia-Iraq: premier iracheno e presidente francese firmano accordo partenariato strategico (4)

- Dall'entrata in vigore delle procedure da parte della Banca centrale irachena lo scorso novembre, l'80 per cento o più dei bonifici giornalieri in dollari dell'Iraq, che in precedenza ammontavano a oltre 250 milioni di dollari, sono stati bloccati a causa di informazioni insufficienti sulle destinazioni dei fondi o altri errori, secondo quanto riferito dal quotidiano statunitense “The Wall Street Journal”. Il cambio del dinaro era fissato a 1.470 dinari per un dollaro Usa prima delle nuove restrizioni sui trasferimenti della Fed. Tuttavia, a partire dalla scorsa settimana nelle banche e negli uffici di cambio di Baghdad, il dollaro è stato scambiato a 1.620 dinari iracheni, ben il 10 per cento in più rispetto allo scorso novembre, secondo i dati diffusi dalla Banca centrale irachena. La perdita di valore del dinaro ha portato al conseguente aumento dei prezzi delle merci importate, compresi prodotti di base come uova, farina e olio da cucina. A causa del crollo della valuta irachena, lo scorso 23 gennaio, il governatore della Banca centrale, Mustafa Ghaleb Mukheef (in carica dal 2020), ha presentato le sue dimissioni al premier Al Sudani, che lo ha sostituito con Muhsen al Allaq. (Res)