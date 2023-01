Germania: il ministero della Difesa non ha rimpiazzato gli aiuti all'Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa tedesco non ha praticamente rimpiazzato gli aiuti in armi e materiali forniti all'Ucraina, impegnata a respingere l'invasione russa. La maggior parte delle forniture è, infatti, rimasta alle Forze armate ucraine senza che il dicastero le abbia sostituite con nuovi approvvigionamenti, sebbene disponga dei fondi a tal fine. Mentre le consegne dirette all'Ucraina dai depositi delle Forze armate tedesche (Bundeswehr) ammontano a un valore di oltre un miliardo di euro, i nuovi ordini per sostituire tale materiale sfiorano i 50 milioni di euro. È quanto emerge da documenti riservati del ministero delle Finanze tedesco, visionati dal quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, che evidenzia come la causa del problema potrebbe essere individuata nella “mancanza di volontà politica” da parte della Difesa quando era guidata da Christine Lambrecht, dimessasi il 16 gennaio Un altro fattore sarebbe una burocrazia militare farraginosa, che l'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) non ha riformato durante il suo mandato. (segue) (Geb)