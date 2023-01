Germania: il ministero della Difesa non ha rimpiazzato gli aiuti all'Ucraina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ora, la questione è ancora più urgente: dai depositi della Bundeswehr provengono, infatti, i 14 carri armati Leopard 2A6 che la Germania fornirà all'Ucraina. Il successore di Lambrecht alla Difesa, Boris Pistorius della SpD, intende colmare rapidamente le lacune della Bundeswehr in armi e materiali, aggravate dagli aiuti militari per l'ex repubblica sovietica. In tale prospettiva, la sostituzione dell'equipaggiamento trasferito alle Forze armate ucraine potrebbe essere finanziata dal bilancio della difesa. Inoltre, Pistorius intende discutere con l'industria della difesa tedesca in tempi rapidi, in particolare con i gruppi Rheinmetall e Krauss-Maffei Wegmann (Kmw). Il confronto si dovrebbe concentrare sia sul colmare le lacune della Bundeswehr sia sulle capacità di produzione. (Geb)