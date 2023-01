Messina Denaro: Berlusconi, da governi di centrodestra più duri colpi alla mafia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Sono stati i governi di centrodestra a infliggere i più duri colpi alla mafia. Lo ha detto il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi nell'intervista che andrà in onda stasera a "Diritto e rovescio" commentando l’arresto del boss mafioso Matteo Messina Denaro. Dopo l’arresto “mi sono sentito sollevato come quando si è terminato un lavoro. Quando ero presidente del Consiglio i miei governi avevano arrestato quasi 7 mila mafiosi e anche 29 dei 30 più pericolosi latitanti per reati di mafia e di camorra. Ne era rimasto in libertà solo uno e il suo nome era Messina Denaro. Oggi un altro governo, ancora di centrodestra, ha completato l'opera”, ha detto Berlusconi, ricordando che Messina Denaro era l’ultimo rimasto in libertà. Oggi un altro governo, ancora di centrodestra, ha completato l'opera. Negli anni dei nostri governi, del resto, la mafia ha subito colpi durissimi: sono stati sequestrati i capitali ingenti, è stato reso permanente il 41 bis, cioè il carcere duro per i mafiosi, e ripeto sono stati consegnati alle nostre carceri quasi 7 mila mafiosi. (Rin)