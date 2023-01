Usa: morte di Tyre Nichols, cinque ex agenti di polizia arrestati con l’accusa di omicidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cinque ex agenti della polizia di Memphis responsabili della morte di Tyre Nichols, 29enne afroamericano morto in ospedale dopo essere stato fermato ad un posto di blocco e arrestato il 7 gennaio scorso, sono stati arrestati con l’accusa di omicidio di secondo grado, aggressione aggravata e sequestro di persona. In una nota, il carcere della contea di Shelby ha fatto sapere che Demetrius Haley, Desmond Mills, Emmitt Martin, Justin Smith e Tadarrius Bean sono stati presi in custodia questa mattina. I cinque sono già stati licenziati la scorsa settimana, dopo che Nichols è morto in ospedale il 10 gennaio a causa delle ferite riportate durante il pestaggio avvenuto al momento dell’arresto. I familiari del ragazzo, a cui è stato mostrato un video dell’arresto ripreso da una delle microcamere in dotazione agli agenti, hanno affermato che Nichols è stato preso a calci e pugni, oltre ad essere colpito con un taser a meno di 100 metri dalla propria abitazione. La polizia ha fermato il ragazzo ad un posto di blocco per guida pericolosa, e Nichols si sarebbe dato alla fuga a piedi prima di essere preso dagli agenti. (Was)