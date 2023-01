Giustizia: Lega, presentata pdl a Camera e a Senato per separazione carriere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Il vostro lavoro aiuta a raccontare la realtà, ha un innegabile aspetto “umano”, poiché riporta storie di vita ed ha la capacità di costruire ponti tra le persone" Erika Stefani

ministra per le Disabilità

20 luglio 2021

- Il deputato Jacopo Morrone e la senatrice Erika Stefani, della Lega, hanno depositato rispettivamente alla Camera e al Senato una proposta di legge costituzionale per la separazione delle carriere dei magistrati, che "ricalca – commentano gli esponenti leghisti – quella di iniziativa popolare promossa dalle Camere penali, presentata il 31 ottobre 2017, che ha raccolto migliaia di firme". "Si tratta – proseguono – di una nostra battaglia storica sul piano delle riforme ineludibili del sistema giustizia quella di prevedere una separazione netta tra magistratura giudicante e requirente. Oggi, infatti, i magistrati della pubblica accusa e quelli chiamati a giudicare sono inseriti in un'unica categoria professionale. Nel corso della loro carriera i magistrati passano da una funzione all'altra e viceversa. Una contiguità tra il pubblico ministero e il giudice che rischia di creare uno spirito corporativo tra le due figure e di compromettere un sano e fisiologico antagonismo tra poteri, vero presidio di equilibrio del sistema democratico”. “E' stata materia, questa, anche di uno dei quesiti referendari del 12 giugno: dividere la magistratura giudicante da quella requirente, lo ribadiamo, è indispensabile per garantire la terzietà dei giudici, specializzando le funzioni degli stessi e migliorando la qualità del giudizio finale”, aggiungono. “L'auspicio – concludono – è che questa proposta sia un punto di partenza per un proficuo confronto fra le forze politiche e tutti gli attori coinvolti". (Rin)