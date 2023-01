Messina Denaro: Berlusoni, a lottare contro mafia è centrodestra, non sinistra giustizialista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “A lottare seriamente contro la mafia siamo noi. Non è la sinistra giustizialista: lo ha detto il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi nell'intervista che andrà in onda stasera a "Diritto e rovescio" commentando l’arresto del boss mafioso Matteo Messina Denaro. La sinistra, ha detto Berlusconi, “usa l'antimafia come strumento di lotta politica, quello che aveva isolato e attaccato Giovanni Falcone da vivo per poi adottarlo e santificarlo da morto. Ricordiamocelo”. A proposito di eroi e di vittime, Berlusconi ha poi affermato che il suo “primo pensiero, alla notizia della cattura del boss, è andato alla nostra parlamentare Rita Dalla Chiesa, figlia di una delle figure simbolo della lotta alla mafia”. (Rin)