Ucraina: Zelensky, presto sarà sconfitta l’intera Russia

- Un altro tentativo “da parte di un Paese terrorista di intimidirci con un massiccio attacco missilistico” è stato recentemente sconfitto, “così come presto sarà sconfitta l'intera Russia”. Lo ha scritto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, su Telegram. Il presidente ha convocato anche oggi una riunione dello Stato maggiore, per discutere delle contromisure agli attacchi missilistici russi. “La situazione nella direzione di Bakhmut è stata esaminata in dettaglio”, ha aggiunto Zelensky. “E’ stata discussa la questione della ricezione di armi e la distribuzione operativa alle truppe. Particolare attenzione è stata prestata alla questione della formazione del personale militare ucraino all'estero”, ha concluso il presidente ucraino.(Kiu)