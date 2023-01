© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.Il candidato Presidente della Regione Lombardia per Pd e M5S Pierfrancesco Majorino compie un passaggio al Mercato di Via CremaVia Crema (ore 8:20)Il presidente della Regione Lombardia e candidato del centrodestra Attilio Fontana interviene alla posa delle Pietre d'inciampo in occasione del Giorno della Memoria.Palazzo Estense, Via Luigi Sacco, 5 Varese (9:15)Cerimonia di commemorazione davanti all'ex Albergo Regina, sede del Comando nazista a Milanovia Silvio Pellico, angolo Santa Margherita (ore 9:30)Inaugurazione della sede del comitato elettorale e la conferenza stampa di presentazione dei candidati della lista “Noi Moderati – Rinascimento Sgarbi”. Sono presenti il capo politico di Noi Moderati, Maurizio Lupi, il capolista, Raffaele Cattaneo e i candidati in provincia di Varese.Corso Matteotti, 4 Varese (ore 11)“L'Università Cattolica al suo secondo secolo di vita. Alcune linee di ricerca”. Intervengono, tra gli altri, Stefano Bertuzzi, Chief Executive Officer dell'American Society for Microbiology e braccio destro di Anthony Fauci nella Task Force anti-Covid della Casa Bianca; Giovanni Pirovano, presidente di Banca Mediolanum, esponente del comitato di presidenza ABI con deleghe a Innovazione e sostenibilità e membro del consiglio di amministrazione dell'Ateneo; Alberto Quadrio Curzio, professore emerito di economia politica all'Università Cattolica e presidente emerito dell'Accademia nazionale dei Lincei, e Walter Ricciardi, professore ordinario di igiene nella facoltà di medicina e chirurgia e presidente del mission board for cancer della Commissione Europea.Università Cattolica del Sacro Cuore, Sala Negri da Oleggio, largo Gemelli, 1 (ore 11)Sopralluogo del vicepresidente del Consiglio e ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini presso il cantiere della rotatoria casello di Bergamo dell'Autostrada A4. Segue, nella sede della Provincia, un confronto con il territorio bergamasco sulle principali tematiche infrastrutturali.Palazzo della Provincia, via Torquato Tasso, 8 Bergamo (ore 11:30)Conferenza stampa di presentazione del Protocollo d'intesa tra la "Fondazione Banca del Monte di Lombardia" e l'Università di Pavia. Intervengono: Mario Cera, Presidente della Fondazione Banca del Monte di Lombardia; Francesco Svelto, Rettore dell'Università di PaviaSede centrale dell'Università, Strada Nuova, 65 Pavia (ore 12)Il candidato Presidente della Regione Lombardia per Pd e M5S Pierfrancesco Majorino compie un sopralluogo al ponte di San Benedetto al Po (ore 13:15)Incontro “minori stranieri non accompagnati e formazione dei tutori volontari: a che punto siamo?”Spazio Polaresco, via del Polaresco, 15 Bergamo (ore 14:30)Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini interviene al convegno “Accompagnami. La mobilità per il welfare nella smart land”. All'evento interviene il presidente della Regione Lombardia e candidato del centrodestra Attilio Fontana.Centro Congressi Stelline, Sala Bramante, corso Magenta, 61 (ore 15)Presentazione del libro “Il ritorno degli imperi. Come la guerra in Ucraina ha stravolto l'ordine globale”, di Maurizio Molinari edito da Rizzoli. Durante l'incontro intervengono Gennaro Sangiuliano, ministro della cultura; Stefano Boeri, presidente di Triennale Milano; Maurizio Molinari, direttore del quotidiano "La Repubblica" e direttore editoriale di tutte le testate del Gruppo Gedi e autore del libro, Lorenzo Guerini, Presidente del Copasir; Fiorella Minervino, giornalista.Triennale Milano, viale Alemagna, 6 (ore 16:30)Il candidato Presidente della Regione Lombardia per Pd e M5S Pierfrancesco Majorino incontra il comitato inquilini viale Molise.via etruschi, 1 (ore 18) (Rem)