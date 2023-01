Croazia: presidente Milanovic, non siamo in guerra con la Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- La Croazia non è in guerra con la Russia. Lo ha affermato il presidente croato, Zoran Milanovic, ripreso dall'emittente "Hrt". "Noi non siamo in guerra con nessuno. Una settimana fa ho solo ripetuto le parole del ministro della Difesa ucraino che ha affermato che si tratta di una guerra per procura tra Russia, Stati Uniti e Nato, ricevendo le lodi di Lavrov. Poi la ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, a Strasburgo ha dichiarato che dobbiamo essere uniti perché siamo in guerra con la Russia. Veramente? Non sapevo fossimo in guerra con la Russia. Forse la Germania lo è", ha detto Milanovic. Il presidente croato, commentando l'invio di carri armati tedeschi e statunitensi in Ucraina, ha quindi affermato che secondo lui così "si prolungherà la guerra" e ha ripetuto di essere contrario all'invio di aiuti militari all'Ucraina. "Volete che andiamo in guerra? Se America e Russia non raggiungono un accordo, e questo non è in vista, la guerra non si fermerà", ha detto Milanovic. "Non so come i carri armati aiuteranno l'Ucraina, o forse bruceranno come quelli che sono bruciati in Iraq, Arabia Saudita. O forse raggiungeranno la Crimea, ma senza la Croazia", ha ribadito Milanovic. (Seb)