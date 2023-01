Cultura: a Roma le celebrazioni della Giornata della memoria, nel fine settimana mostre e musica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ambito della programmazione del Teatro di Roma – Teatro Nazionale, il 28 gennaio alle 20 il Teatro di Villa Torlonia ospita lo spettacolo Stasera ho deciso di venirmi a trovare per fare due chiacchiere con me stesso. Bruno Maccallini, nella sua esplorazione dei tanti artisti vittime della Shoah, impersona in questo suo nuovo spettacolo Fritz Grünbaum, cabarettista, regista e librettista austriaco, mai rappresentato in Italia, che per oltre trenta anni divertì con sketch, riviste e operette irriverenti il pubblico di Vienna e Berlino, prima che il nazismo silenziasse in un colpo solo il doppio personaggio a cui aveva dato vita. In scena, i suoi monologhi, tradotti e adattati per l’occasione, in cui dialoga con un “secondo io” litigando sempre con se stesso. Uno sdoppiamento a lui familiare con cui riuscì a intrattenere fino alla fine anche i suoi “colleghi” internati a Dachau. Traduzione e drammaturgia di Antonella Ottai e Bruno Maccallini. Proseguono al Teatro Argentina fino al 29 gennaio le repliche di Interno Bernhard, lo spettacolo che unisce due testi dell’autore austriaco (“Minetti” e “Il riformatore del mondo”), con Glauco Mauri e Roberto Sturno, per la regia di Andrea Baracco e sul palco anche Federico Brugnone, Stefania Micheli, Zoe Zolferino e Giuliano Bruzzese. Orari: martedì, giovedì e venerdì ore 20, mercoledì e sabato ore 19, domenica e giovedì 26 gennaio ore 17. (segue) (Rer)