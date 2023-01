Cultura: a Roma le celebrazioni della Giornata della memoria, nel fine settimana mostre e musica (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inaugura invece il 31 gennaio alle 20 (in replica fino al 12 febbraio) Chi ha paura di Virginia Woolf? dal capolavoro di Edward Albee e grande classico della drammaturgia americana, qui nella traduzione di Monica Capuani e la drammaturgia di Linda Dalisi. La regia di Antonio Latella affonda nell’efferato gioco al massacro di un amore violento, disperato e vissuto tra confessioni, bugie e drammi borghesi. Un testo contemporaneo, realistico e visionario, che esalta la potenza lacerante e vorticosa del linguaggio, un’arma letale in cui precipitano le personalità e le debolezze che divorano e fagocitano i protagonisti. Con Sonia Bergamasco, Vinicio Marchioni, Ludovico Fededegni e Paola Giannini. Nella Sala Squarzina del Teatro Argentina, inoltre, domani alle 16 è in programma l’incontro a ingresso gratuito Saltare sul palcoscenico. Pirandello, lo scrittojo e la fantasia con Rino Caputo, fondatore e direttore della Rivista Internazionale “Pirandelliana” e con la compagnia dello spettacolo Lo scrittojo di Pirandello, diretto da Roberto Gandini. Un dialogo sui temi della poetica pirandelliana attraverso l’elaborazione drammaturgica dello spettacolo, dalla dialettica tra verità e rappresentazione a quella tra Autore e Personaggio. Al Teatro Tor Bella Monaca, in Sala Piccola, da oggi al 28 gennaio alle 21 la Compagnia Versus porta in scena Maddalè, con Paolo Maria Congi, che firma anche la regia insieme a Benedetta Cassio, e con Livia De Luca, Mauro Ascenzi, Patrizio Recchioni, Mauro Tiberi e Miriam Esposito. Le periferie di Roma sono un microcosmo sociale. Maddalena è una tigre in gabbia, non riesce a esprimere la sua violenza (come altri personaggi che la circondano), che sfocia incredibilmente in qualcosa di più umano e vero. In tutto questo i sentimenti svaniscono per far spazio a un’umanità pregna di necessità, di bisogni primordiali. (segue) (Rer)