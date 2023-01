Cultura: a Roma le celebrazioni della Giornata della memoria, nel fine settimana mostre e musica (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Sala Grande, il 31 gennaio alle 21 (in replica fino al 5 febbraio) Pino Insegno porta sul palco la sua biografia in La vita non è un film, tratto dall’omonimo libro autobiografico. Con la regia di Matteo Tarasco e accompagnato dalle musiche originali di Stefano Mainetti, l’attore racconta agli spettatori la storia di un ragazzo di Monteverde che abbandona il calcio per rincorrere il sipario, passando per il microfono del doppiaggio e le telecamere della televisione, riuscendo a trasformare un sogno in realtà. Prosegue la programmazione di Musica per Roma all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. In Sala Petrassi domani appuntamento con le Rotte Etno-Folk di Yo Yo Mundi, gruppo storico della canzone d’autore e del rock-folk italiano, con Indaco, band che fonde stili in un unico dialetto e accoglie musica da tutto il mondo traducendola in una sola semplice lingua. Sempre il 27 gennaio, il Teatro Studio Borgna ospita Lechaim, concerto per il Giorno della Memoria che vedrà sul palco Raiz con l’AuditoriumBand i quali insieme affronteranno un materiale musicale con un’attinenza diretta al tema della Shoah e delle discriminazioni in genere, così come brani composti da artisti contemporanei ebrei di nascita. (segue) (Rer)