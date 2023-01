Cultura: a Roma le celebrazioni della Giornata della memoria, nel fine settimana mostre e musica (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 29 gennaio alle 18, sempre nel Teatro Studio Borgna, Luca Seccafieno e Fabrizio Viti rendono omaggio al cinema di Federico Fellini e Sergio Leone sulle note immortali di Nino Rota ed Ennio Morricone con il concerto per pianoforte e tromba Amarcord. A eccezione di quest’ultimo appuntamento, gli spettacoli inizieranno alle ore 21. Da non perdere, inoltre, gli eventi alla Casa del Jazz: il 27 gennaio alle 21 salirà sul palco l’Erika Petti Quartet, che ricompone le tappe fondamentali della produzione di Betty Carter, figura iconica del canto jazz, passando poi a un repertorio in cui il jazz traditional, le sonorità moderne e quelle latine si mescolano sino ad arrivare alle composizioni originali di Erika Petti, accompagnata da Claudio D'Amato al pianoforte, Giovanni Scamardella al contrabbasso e Giosuè Manuri alla batteria. Il 28 gennaio, sempre alle ore 21, è la volta del Marco Castelli New Organ Trio, classico trio con organo Hammond che porta al pubblico un jazz speziato che va dallo ska al reggae, dall’afro–jazz al latin, ma fa anche largo uso dell’elettronica. Sul palco, Marco Castelli ai sassofoni, Matteo Alfonso all’organo e Marco Vattovani alla batteria. Prosegue, inoltre, il ciclo di incontri Il repertorio del jazz italiano: un tesoro nascosto con Luigi Onori: il 29 gennaio alle 11 giornata dedicata a Enrico Pieranunzi e Maurizio Giammarco, da “Soft Journey” agli individuali percorsi, parlando anche del rapporto jazz-musica classica e della PdMJO. Per la nuova stagione del Teatro dell’Opera di Roma, il 31 gennaio alle 20, al Teatro Costanzi, inaugura l’Aida opera in quattro atti, con musica di Giuseppe Verdi su libretto di Antonio Ghislanzoni, rappresentata la prima volta in assoluto al Teatro dell’Opera del Cairo (24 dicembre 1871) e la prima volta al Teatro Costanzi l’8 ottobre 1881. Questo nuovo allestimento con Orchestra, Coro e Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma vede la regia e la coreografia di Davide Livermore, la direzione di Michele Mariotti e, come maestro del Coro, Ciro Visco. Le scene sono di Giò Forma e i costumi di Gianluca Falaschi. Personaggi e interpreti: Aida, Krassimira Stoyanova / Vittoria Yeo; Amneris, Ekaterina Semenchuk / Irene Savignano; Radamès, Fabio Sartori / Luciano Ganci; Amonasro, Vladimir Stoyanov; Ramfis, Riccardo Zanellato; il Re, Giorgi Manoshvili; la Sacerdotessa, Veronica Marini; il Messaggero, Carlo Bosi. (Rer)