Scuola: Rampelli (Fd’I), polemiche su Valditara frutto di arbitrarie interpretazioni dei commentatori politici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polemica sul ministro dell’Istruzione Valditara “è alimentata da una maggioranza di commentatori che non ha neppure visto il video, che è lucchettato: anzi, visto il polverone, sarebbe opportuno venisse aperto per consentire a tutti di ascoltare le sue parole”. Lo ha dichiarato il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, di Fratelli d'Italia. “Le ricostruzioni fatte sono frutto di un'arbitraria interpretazione dei commentatori politici che ai fatti preferiscono le illazioni”, ha proseguito. “Siccome l'ho visto, ho apprezzato molto quello che ha detto e che non corrisponde per niente a quanto gli viene attribuito", ha concluso. (Rin)