Giustizia: Berlusconi, intercettazioni indispensabili per indagini di mafia e terrorismo

21 luglio 2021

- Le intercettazioni sono uno strumento necessario, indispensabile per le indagini di mafia e di terrorismo. Lo ha detto il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi nell'intervista che andrà in onda stasera a "Diritto e rovescio". “Nessuno le vuole proibire e naturalmente neppure noi. Però non si può nemmeno pensare di trattare tutti gli italiani come se fossero sospetti mafiosi o sospetti terroristi. Da garantista e da liberare questo mi fa addirittura orrore”. (Rin)