Giustizia: Berlusconi, combattere criminalità senza violare libertà cittadini

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- “Si deve combattere la mafia e la criminalità senza violare la libertà di cittadini e innocenti”: lo ha detto il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi nell'intervista che andrà in onda stasera a "Diritto e rovescio". Berlusconi ha ricordato che “molti magistrati perbene” agiscono in tal senso. “Altrimenti si va verso un modello come quello cinese nel quale le tecnologie più avanzate sono usate per reprimere le minoranze religiose e gli oppositori politici”, ha detto il presidente di Forza Italia. (Rin)