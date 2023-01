Colombia: media, ex presidente Santos ha incontrato negli Usa ambasciatori di Russia e Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente della Colombia, Juan Manuel Santos, in visita in questi giorni a Washington, ha sostenuto a inizio settimana incontri separati con Oksana Markarova e Anatoli Antonov, rispettivamente gli ambasciatori di Ucraina e Russia negli Usa. Lo riferisce la testata colombiana "W Radio" citando fonti proprie. Santos, già Nobel per la Pace per l'accordo stretto nel 2016 con le Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc), è nella capitale statunitense assieme all'ex presidente della Mongolia, Elbegdori Tsakhia, e all'ex presidente dell'Irlansa Mary Robinson, per assistere a un evento del movimento "Doomsday Clock", che misura l'incidenza di uso delle tecnologie dannose per il pianeta. I tre sono parte del gruppo "The Elders", foro di leader globali creato da Nelson Mandela. (Mec)