Carburanti: Berlusconi, vittime sciopero sarebbero stati cittadini, Urso si è mosso bene

21 luglio 2021

- Lo sciopero dei benzinai era da evitare “perché ancora una volta le vittime sarebbero stati i cittadini”. Lo ha detto il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi nell'intervista che andrà in onda stasera a "Diritto e rovescio". “Il ministro (delle Imprese e del Made in Italy Adolfo) Urso si è mosso bene, ed è riuscito a far limitare la durata dello sciopero. Questa è certamente una buona notizia per tutti”, ha detto Berlusconi. (Rin)